Inter, Conte: "Cattivo rapporto con la proprietà? Posso solo ringraziarli"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha voluto sottolineare che con la proprietà nerazzurra c'è e ci sarà sempre un bel rapporto: "Ci tengo a chiarire una situazione molto importante perché l'ho letta su diversi giornali e mi ha dato fastidio. È passato il concetto che non ci fosse un buon rapporto fra me ed il presidente e che il papà di Steven fosse stizzito da alcune situazioni. A me non è arrivato niente, magari qualcuno avrà avuto interesse a far passare queste notizie per creare ulteriori problematiche. Il rapporto con la proprietà rimarrà molto forte, io voglio ringraziare la famiglia Zhang per avermi dato questa opportunità perché ne è valsa la pena".