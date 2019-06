Inter, Conte chiede almeno un top player per reparto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ambizione, coraggio, fame, determinazione, rispetto, sacrificio, educazione, passione, cuore, entusiasmo, appartenenza. Eccolo qui il nuovo vocabolario a cui tutti dovranno fare riferimento ad Appiano Gentile. Non molto diverso da quello Spallettiano, in effetti. La differenza, rispetto al buon lavoro del suo predecessore, Conte dovrà farla soprattutto sul campo. E siccome i paletti svizzeri hanno ormai vita corta, siccome di tempo ce n’è in abbondanza, l’artefice della rinascita juventina se lo prenderà tutto per mettere a punto la sua personale formula magica. Che, tradotto, significa acquistare top player veri per cominciare a mettere paura ai sovrani della Serie A. Almeno uno per reparto. Per la difesa, il colpo è già stato piazzato da tempo e risponde al nome di Godin: con Skriniar e de Vrij, l’uruguagio completa una retroguardia che non ha nulla da invidiare alle grandi d’Europa. Quanto alla linea mediana, dopo il baby talento Agoumé in arrivo dal Sochaux (5,5 milioni), l’Inter ha una certa fretta di chiudere per Barella. Il Cagliari non è però al momento soddisfatto della contropartita proposta da Corso Vittorio Emanuele. Il nome caldo, in ogni caso, è ancora quello di Gundogan, parecchio corteggiato dal Bayern, intenzionato a chiudere la sua avventura col City e richiesto già mesi fa dall’ex ct.

Sul reparto offensivo le maggiori incognite: Conte non esclude nessuno a priori e pretende un faccia a faccia con ognuno degli elementi della rosa nerazzurra. In tal senso, il futuro di Icardi rimane assolutamente incerto. Resta poi vivissima la pista che porta a Dzeko, un po’ meno quella con destinazione Lukaku, più facile da percorrere qualora lo United accettasse Perisic oltre al cash. Per lo stipendio (alto) si può anche fare uno sforzo, purché questo arrivi da entrambe le parti. L’estate è lunghissima. L’Inter non necessita di particolari stravolgimenti. La svolta, prima di tutto, dovrà avvenire nella testa di chi arriverà e, ovviamente, di chi è già più o meno sicuro di indossare ad agosto la maglia dell'Inter.