Inter, Conte chiede di più: “Quando puoi, devi ammazzare sportivamente l’avversario”

vedi letture

Antonio Conte, allenatore dell’Inter che stasera ha battuto 2-1 la Sampdoria, commenta così la partita ai microfoni di Sky: “Quando hai le occasioni devi ammazzare sportivamente l’avversario. Basta guardare alla partita col Napoli: hai l’occasione di vincerla, finisce 1-1 e sei criticato. Oggi bisognava essere cattivi, determinati, cinici, altrimenti vai in affanno. Non è che subisci, ma passi dal possibile 3-0 al 2-1, sapendo che la partita è vitale come lo saranno tutte da qui alla fine. Abbiamo avuto due occasioni clamorose per fare il terzo, poi abbiamo avuto altre palle gol non capitalizzate. Penso che faccia parte di una crescita. Se vogliamo rimetterci in gioco, sotto tutti i punti di vista, dobbiamo pensare che siamo a 6 punti e mancano 12 partite da giocare ogni 3 giorni. Spero di avere tutti a disposizione presto, vogliamo giocarci le nostre carte”.

A breve tutte le parole di Conte.