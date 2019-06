© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo Antonio Conte, un altro ex Juventus potrebbe trasferirsi all'Inter. Si tratta di Dani Alves: secondo quanto riferito da France Football, il tecnico salentino avrebbe infatti chiesto alla società il terzino brasiliano.

Libero dal PSG, l'ex Juve e Barcellona arriverebbe a Milano a parametro zero, a 36 anni da poco compiuti. Si tratterebbe, nelle idee di Conte, del giusto rinforzo a livello di esperienza per la fascia destra. Forte concorrenza estera: su Alves, infatti, vi sono anche Manchester City e Borussia Dortmund. Oltre a non meglio specificate sirene cinesi.