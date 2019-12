Inter, Conte: "Ci aspetta una grande notte, vogliamo passare il turno"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale tematico nerazzurro della sfida di domani contro il Barcellona: "Sarà una grande notte, i calciatori non vedono l'ora di giocare davanti a 80mila persone, contro una squadra di prestigio come il Barcellona. Sappiamo benissimo che ci sarà grande pressione e questo ci deve fare alzare di più la soglia di attenzione. Vogliamo passare il turno in quello che era stato definito il girone più duro della Champions".

Servirà la migliore Inter domani?

"Dobbiamo sempre essere al massimo, giocare una partita coraggiosa e uscire dal campo senza avere recriminazioni. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, poi vedremo come andrà. Cercheremo di completare questo percorso".

Quanto può essere utile la spinta del tifo?

"È fondamentale il loro sostegno. Questi ragazzi meritano di essere supportati, al di là dell'andamento della partita. Cercheremo di dare il massimo e di superare questo ostacolo tutti insieme".