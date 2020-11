Inter, Conte: "Classifica Champions quasi compromessa ma ho poco da recriminare"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla a Inter TV in vista della gara contro il Borussia Monchengladbach. "Ci arriviamo nella giusta maniera, sapendo dell’importanza della gara, ma tutte le partite per l’Inter lo sono. Sappiamo che sicuramente a livello di classifica è una situazione compromessa in maniera importante ma al tempo stesso sappiamo che dobbiamo dimostrare e fare una grande partita anche domani. Questo girone di Ucl ho poco da recriminare ai ragazzi, se poi consideriamo l'ultima partita con il Real e vogliamo dare giudizi dopo che al 30esimo eravamo in dieci e sotto di un gol diventa difficile. Cercheremo di fare la nostra partita e di dimostrare tutta la voglia che abbiamo di fare bene. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a cercare di dimostrare maturità, esperienza anche perché sono partite che durano 95 minuti e dovremo essere bravi a usare tutte le armi a disposizione avendo a disposizione diversi piani. Dobbiamo essere bravi sapendo che abbiamo un risultato solo, come deve essere per l’Inter che come risultato deve avere sempre la vittoria. Come dico ai ragazzi, cerchiamo di dare tutto senza avere recriminazioni da fare a noi stessi”.