Inter, Conte: "Col Real è una finale? Diamo seguito alle buone prestazioni, non firmo per il pari"

Antonio Conte, intervenendo ai microfoni di Sky, parla della sfida al Real Madrid, in programma domani e già decisiva per la qualificazione agli ottavi dell'Inter: “Se è una finale… è una partita del gruppo eliminatorio, è importante per noi e per il Real, entrambe le squadre ambiscono ad andare avanti. Sarà difficile, contro una squadra attrezzata. Cerchiamo di dare seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo. Firmare per il pari? Non posso, prima ancora di giocare la partita”.