Alexis Sanchez non verrà impiegato domani contro la Lazio dal primo minuto. La conferma è arrivata direttamente in conferenza stampa da Antonio Conte, manager dell'Inter: "Sanchez appena sarà pronto e potrà dare quello che chiedo verrà inserito. Io devo fare gli interessi dell'Inter, non devo accontentare nessuno".

