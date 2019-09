Inter, Conte: "Contento della prestazione, un altro passo in avanti"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 in casa della Sampdoria: "Sono soddisfatto della prestazione. Son partite che, quando le giochi in questa maniera e creando così tanto, le devi chiudere prima. Nel primo tempo è finita 2-0, ma potevamo fare altri gol. Poi nella ripresa avremmo potuto fare il terzo gol, è arrivato il rosso, abbiamo preso una rete: una situazione che avrebbe ammazzato chiunque, ma non i miei ragazzi. Siamo riusciti a equilibrare tutto ciò anche con gli innesti dalla panchina. Sono contento, ripeto, perché a inizio secondo tempo è successo l'inimmaginabile".

È andata bene a Sanchez...

"Sono situazioni un po' particolari, chi viene ammonito subito - come Bastoni, che ha fatto una grande partita - viene catechizzato. Barella dopo il primo tempo con l'Udinese lo tolsi: a volte si può fare, altre no. E più che raccomandarmi non posso fare. È un'esperienza in più che si aggiunge al nostro percorso. Bisognerà stare più attenti in futuro".

Un passo in avanti anche per cattiveria.

"Posso solo essere contento dell'interpretazione. Io ho fatto il calciatore e capisco cosa può succedere quando accadono situazioni come quelle a inizio secondo tempo. I miei calciatori hanno tenuto botta, attaccato e trovato il terzo gol. Siamo stati bravi a difendere il vantaggio, ora ci godiamo questo successo".

Il rosso è sicuramente servito.

"È un passo in avanti, questo tipo di esperienza con me in panchina mancava. Per fortuna ci è successo alla sesta partita, vedo il bicchiere mezzo pieno. Preferirei vivere serate più tranquille dal punto di vista emotivo. Soprattutto dopo il primo visto oggi. Ma tutto questo ci fortifica. Ora pensiamo al Barcellona, che dà grandi stimoli".

Nel primo tempo avete espresso anche un bel gioco.

"Io penso che il mio è sempre un calcio organizzato, lavoriamo sempre sulla fase di possesso. Abbiamo fatto altre buone partite, si vede che c'è un'idea ben precisa. È giusto poi metterci carattere e mentalità vincente: non basta giocar bene, se vuoi vincere devi avere qualcosina in più degli altri".

Ha visto la Juve?

"Mi è capitato di vedere qualche partita, è una squadra forte e che viene da otto scudetti vinti in maniera anche importante. C'è poco da dire, ci rende orgogliosi arrivare allo scontro diretto con diciotto punti in classifica. Noi dobbiamo volare bassi".