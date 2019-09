Inter, Conte contento di Brozovic: "Non soffre la posizione di Sensi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby, il tecnico dell'Inter Antonio Conte si è soffermato anche sul momento di Marcelo Brozovic: "Meno brillante a causa della nuova posizione più avanzata di Sensi? Non credo, anzi rispetto al passato Marcelo può adesso contare su due mezzali. Io sono molto contento di lui, può ancora migliorare in maniera considerevole. Se si mette in testa di diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa, può sicuramente riuscirci".

