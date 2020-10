Inter, Conte: "Contento per Ranocchia, il lavoro paga sempre. Gara dominata"

vedi letture

Antonio Conte, ai microfoni di Inter Tv, ha commentato la vittoria contro il Genoa di Marassi per 2-0 arrivata grazie alle reti di Lukaku e D'Ambrosio.

È stata una partita dominata dall’inizio alla fine, non soltanto per i punti ma anche per la prestazione in sé, non avendo subito reti.

"Assolutamente. Abbiamo gestito la partita fin dall’inizio, come vogliamo fare. Siamo riusciti a dare la nostra impronta, c’è voluto un po' per fare gol ma siamo contenti. Non dimentichiamo che il Genoa è una squadra ostica e ben organizzata. Sono contento della prestazione dei ragazzi e del fatto di non aver subito gol. Non abbiamo commesso errori, come invece successo come contro il Borussia quando abbiamo pagato due incertezze. Adesso dobbiamo recuperare, la prossima partita è fra due giorni e mezzo, non sarà facile".

C’è un altro aspetto positivo, nuovi innesti subito pronti a incidere e ben integrati nel progetto.

"È la dimostrazione che il lavoro paga, mi riferisco soprattutto a Ranocchia. Ha disputato una partita importante, sotto ogni punto di vista. Per me è la più grande soddisfazione poter mettere i giocatori nelle condizioni di poter disputare incontri simili".

La squadra non si è mai fatta prendere dalla frenesia, rimanendo concentrata di fronte a una squadra chiusa come il Genoa di oggi.

Questa deve essere la nostra forza, quella di un organico che crede nei propri mezzi. Un gruppo che segue uno spartito ben preciso, conscia del fatto che costruendo il gol arriva. Siamo stati bravi dietro, non concedendo nulla a loro. Lo reputo fondamentale: non penso che non abbiamo equilibrio, ma che stiamo migliorando quel che si può migliorare a livello individuale. È un’annata strana, non è semplice, dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare a lavorare".