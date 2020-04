Inter, Conte continua a parlare con Giroud: è il primo nome per l'attacco

vedi letture

Dopo aver duellato a lungo in inverno con la Lazio per portarlo in Italia, l'Inter non molla l'idea di mettere sotto contratto Olivier Giroud, in scadenza col Chelsea e pronto a firmare a parametro zero. Il calciatore chiede un contratto biennale superiore ai 5 milioni di euro, e Marotta sta studiando l'offerta per convincerlo a vestire la maglia nerazzurra. Intanto Conte è in contatto con l'attaccante, che riabbraccerebbe volentieri perché lo considera perfetto come vice-Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.