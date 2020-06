Inter, Conte continua a provare il tandem Sanchez-Lukaku. Sorprese in arrivo

vedi letture

28 settembre, Marassi, venti minuti e l'Inter è già avanti con Sensi. Non basta e allora, qualche minuto dopo, ecco anche la prima rete in campionato di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter. Una simulazione gli costerà caro: l'abbandono del match, l'addio ai campi per tre mesi in seguito al brutto infortunio alla caviglia rimediato in nazionale. Strano, però la quarantena ha ribaltato condizioni ed equilibri. Perché, va bene le voci di mercato e il canto della sirena catalana, ma al San Paolo il cileno ha offerto una prestazione finale che, a confronto, quella di Lautaro Martinez è sembrata ancora più scadente e asettica. 20 minuti finali di velocità, scambio e potenza. Un tornado che quasi non regalava la finale all'Inter, non fosse stato per la versione da fenomeno di Ospina. Una prova che ha scosso l'ambiente, ha cambiato qualcosa nella mente di Antonio Conte che ad Appiano continua a provarlo titolare al fianco di Romelu Lukaku. Guarda caso, proprio in vista della gara di ritorno contro i blucerchiati. Un cerchio che pare chiudersi perfettamente. Come la prende Lautaro se dovesse ricominciare il torneo in panchina? Non è certamente un dilemma a cui il tecnico nerazzurro ha intenzione di far fronte. Da adesso, non si può più sbagliare di una virgola. Dentro solo chi sta meglio, con la testa anche più del fisico. E il Nino Maravilla risponde a tutte le linee guida del comandante. Lecito aspettarsi sorprese.