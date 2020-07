Inter, Conte: "Corsa al titolo? Pensiamo alla Roma, solo così possiamo mettere pressione"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro la SPAL, Antonio Conte ha parlato della corsa al titolo: "È un campionato sicuramente in mano alla Juventus. Mancano cinque partite, ha sei punti di vantaggio e penso che tutto sia in mano a loro. Quindi noi dobbiamo cercare di continuare a fare bene, di migliorare, di pensare a noi. Adesso abbiamo da giocare una partita molto difficile contro la Roma, abbiamo pochissimo tempo per recuperare e sarà molto importante vedere il risultato a Roma. Se vogliamo mettere pressione a chi è davanti devi vincere, ma non sarà facile perché la Roma è un'ottima squadra e noi avremo anche meno tempo per recuperare, ma al tempo stesso abbiamo entusiasmo, voglia, determinazione. Mi auguro anche di recuperare qualche calciatore, in modo da far rifiatare chi sta tirando la carretta da tantissimo tempo".