Inter, Conte costretto a rinunciare a Sanchez in Champions. Anche Sensi verso il forfait

vedi letture

C'è grande attesa in casa Inter per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League contro lo Shakhtar. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Antonio Conte dovrà rinunciare quasi certamente al talento di Alexis Sanchez che non ha ancora recuperato dalla contrattura all'adduttore destro. Anche Stefano Sensi va verso il forfait.