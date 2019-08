© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ipotesi di scambio tra Mauro Icardi e Arkadiusz Milik intriga l'Inter e avrebbe il benestare di Antonio Conte. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui ormai il polacco del Napoli non pare più incedibile e, considerando le necessità nerazzurre dopo l'affare sfumato Dzeko, potrebbe finire alla corte del tecnico salentino.

Non solo contropartite - Il Napoli, infatti, vuole Icardi e potrebbe concludere l'affare o con la contropartita Milik o anche solo cash, per una cifra superiore ai 60 milioni. L'Inter, però, potrebbe chiedere qualcosina in più.