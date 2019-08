Inter, Conte: "Da parte mia non è cambiato niente, io sono questo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di InterTV per commentare il successo contro il Lecce (4-0 il risultato finale): "L'emozione era tanta, anche perché quando si inizia un nuovo percorso in un nuovo club, con nuovi tifosi e nuovi calciatori, c'è sempre grande emozione. Comunque inizi a lavorare e sai che devi farlo per conquistare la fiducia. Da parte mia non è cambiato niente, io sono questo. Come detto prima: nel bene, per chi mi assume, nel male per chi mi ha contro".

Il tecnico ha comunque evidenziato alcune cose da migliorare: "Ci sono da gestire le varie fasi della partita. Abbiamo iniziato molto bene, poi intorno al 30' ci siamo un po' disuniti. Invece dopo abbiamo ripreso il filo del gioco e la nostra idea di calcio, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Ci sono due fasi: se non fai la pressione di squadra, gli avversari trovano il modo per uscire e ti fanno rientrare di 60 metri. Bisogna migliorare nella gestione della partita e nella mentalità. Dobbiamo sapere che ci sono dei margini di miglioramento importanti, questo è positivo".

Nel finale spazio anche ai tifosi e al supporto di San Siro: "Avvertivamo un grandissimo entusiasmo intorno a noi: al di là del fatto che abbiamo vinto, i tifosi hanno visto i giocatori usciti con la maglia sudata. Anzi, di più. Dobbiamo creare un ambiente unico, affinché i tifosi possano riconoscersi nella nostra squadra. Io posso solo dire che i ragazzi hanno dato veramente tutto, per novanta minuti. E questo è molto positivo: io devo analizzarlo da un punto di vista tecnico-tattico e so che c'è da migliorare sotto tanti punti di vista. Se pensiamo di voler fare un campionato tra le protagoniste", ha concluso l'allenatore nerazzurro.