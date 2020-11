Inter, Conte: "Da un po' stiamo lavorando su Sensi, ma è quasi sempre indisponibile"

Qual è la situazione di Stefano Sensi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ha risposto così: "Per Sensi bisogna parlare con i medici e l'area riabilitativa. Per il resto da un po' stiamo lavorando col giocatore ma non sta dando risultati. Il giocatore è quasi sempre indisponibile".

