Inter, Conte detta già le regole: restrizione degli accessi alla Pinetina

Dopo il summit di mercato in sede, Antonio Conte ha visitato per la prima volta la Pinetina, il centro di allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile. L'allenatore salentino ha ispezionato campi, palestre e spazi comuni, destinati a essere profondamente ristrutturati in estate, anche in base alle sue indicazioni. Come riporta Repubblica.it, l'ex manager del Chelsea imporrà severe restrizioni sulla possibilità di accesso al Suning Training Centre, escludendo amici, collaboratori e parenti dei giocatori, se non in momenti prestabiliti.