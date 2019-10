Inter, Conte: "Difficile giocare ogni 3 giorni. Col Parma sarà dura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo ai tanti infortuni: "Vedrò i medici e faremo le attente valutazioni. Dovremo fare di necessità virtù, come fatto contro il Borussia. Non sarà semplice giocare ogni tre giorni, stiamo lavorando per recuperare energie fisiche e nervose. Siamo pronti a dare battaglia anche contro il Parma che, ripeto, è un avversario difficile. Mi auguro pure che San Siro possa trascinarci come fatto in Champions"

