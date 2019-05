Inter-Conte, domani l'annuncio. Presentazione la prossima settimana

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' attesa per domani in casa Inter l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore nerazzurro. All'indomani dell'annuncio dell'esonero di Luciano Spalletti, il club meneghino renderà nota la futura guida tecnica. Per la presentazione, invece, bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana, dopo la finale di Champions League di Madrid tra Tottenham e Liverpool.