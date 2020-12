Inter, Conte dopo Cagliari: "Abbiamo sempre pensato di fare gol e trovare la vittoria"

vedi letture

Dopo il successo contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che lo svantaggio non fosse giusto anche perchè l'approccio alla gara, e il primo tempo in generale, è stato ottimo dove abbiamo creato tantissime occasioni e solo la bravura di Cragno, il migliore in assoluto per distacco, ci ha impedito di fare gol. E' chiaro che quando produci tanto e alla prima occasione ci fanno gol può subentrare un po' di, fra virgolette, timore di non farcela. I ragazzi sono stati bravi, ci hanno messo la giusta determinazione, hanno mostrato che avevano voglia di ottenere una vittoria. Non ci siamo accontentati mai di doverla pareggiare e gestirla. Abbiamo sempre pensato di fare gol e trovare la vittoria".

Trovato un grande piano B.

"Il Piano B per tutti consiste di avere la possibilità di intervenire dalla panchina. A volte lo puoi fare se chi è in panchina è in buone condizioni e non per far numero. A volte non lo puoi fare; all'esterno sembra che hai munizioni da sparare e in realtà sono poche. Siamo in totale sinergia con la proprietà e con i dirigenti, cercheremo di ottimizzare il tutto".

Il passaggio a quattro.

"E' stata una scelta vincente. Al tempo stesso durante la partita è stata fortunata perchè sull'1-0 abbiamo preso un paio di ripartenze che potevano costarci caro. Era la necessità di avere la possibilità di giocare con Sanchez, Lautaro e Lukaku. A volte lo facciamo con tre difensori e oggi, visto che il centrocampista già c'era con Sensi, ho preferito togliere un difensore centrale e abbassare gli esterni. Anche se non è mai una difesa a quattro perchè Hakimi è un esterno alto, in una difesa a quattro sarebbe difficile giocare con lui a quattro. E' un interprete eccezionale per una difesa a tre".

La reazione.

"Se la botta iniziale è come quella di oggi non puoi fare niente. Sottil penso abbia fatto un eurogol. C'è poco da dire. Al tempo stesso avere la forza di rimontare le situazioni di svantaggio è perchè hai giocatori che non ci stanno e hanno voglia di combattere per ribaltare una situazione negativa".