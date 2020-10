Inter, Conte dopo lo Shakhtar: "Gruppo di ferro. Lavoriamo sul cambiamento di mentalità"

Dalla sala tampa dell'Olimpiyskiy di Kiev, il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta il pareggio dei suoi contro lo Shakhtar Donetsk: "Dobbiamo essere soddifatti della prestazione della squadra", si legge su FcInterNews. Il tecnico nerazzurro poi continua: "per quello che stiamo facendo in campo la squadra è presente, ha voglia di giocare a calcio, di pressare, di essere viva. Stiamo lavorando tanto sul discorso di cambiamento di mentalità, di fare la partita a prescindere dall’avversario. Chiaramente siamo rammaricati per il pareggio anche perché abbiamo speso tantissime energie, stiamo facendo molto bene. Bisogna continuare, a partire da sabato contro il Parma e poi preparare la sfida contro il Real Madrid. Nonostante la loro fase difensiva molto imponente abbiamo creato chance importanti per fare gol, al tempo stesso abbiamo subito pochissimo ma vorremmo essere ripagati dai risultati”.

Quello dell'Inter è il girone più equilibrato?

"Credo che il nostro sia un gruppo molto forte ed equilibrato. Può succedere che lo Shakhtar vinca con il Real Madrid, il Borussia è una squadra molto solida, quindi credo che questo sia il gruppo di ferro in senso assoluto".