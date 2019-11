Inter, Conte e i miracoli: avvio brillante con un'intera squadra out

Fonte: Inviato a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Asamoah, Lazaro, Sensi, Gagliardini, D’Ambrosio, Bastoni, Godin, Sanchez, Politano, Barella. Una squadra intera, escluso il portiere, passata per un tempo più o meno lungo in infermeria. Una pletora di infortunati che solo a leggerla corre il brivido lungo la schiena. Gli ultimi tre li rivedremo tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Una “strage”, insomma. A ben vedere, con quel meno uno dalla Juventus Conte sta facendo miracoli. Dice di non avere la bacchetta magica, ma in effetti non ne siamo più tanto sicuri. Stare lì, attaccati ai bianconeri schiacciasassi, al di là delle polemiche e delle mezze crisi, con almeno 6 potenziali titolari fuori a oltranza, sa già di impresa strepitosa. E con un po’ di ossigeno in più grazie ai recuperi di Asamoah e Gagliardini, c’è da credere che l’Inter di Antonio possa davvero ribaltare tutto in Europa. Bisognerà fare punti pesanti a Praga e a San Siro contro un Barcellona affamato di nuovi primati. Non facile, per usare un eufemismo. Ma chiedetelo a Conte: probabilmente confermerà l’altissimo coefficiente di difficoltà e ci mancherebbe, ma nei luoghi più reconditi della sua mente, Antonio progetta ogni giorno il “delitto perfetto”. La squadra, tutta, è pronta a seguirlo.