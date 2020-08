Inter, Conte e il poco tempo per arrivare ad Allegri. Dalla prossima settimana squadra già a lavoro

Analizzando il tema della pace tra Inter e Conte, il Corriere dello Sport sottolinea come non si sia trattato solo di una questione economica, ci sono anche altri aspetti, soprattutto tecnici, che hanno pesato per far pendere la bilancia dalla parte della pace. Tanto per cominciare, il lavoro svolto nella stagione che si è appena conclusa ha prodotto oggettivi risultati: non vittorie, ma una crescita della squadra, accompagnata da una sempre più solida consapevolezza nei propri mezzi e nella propria forza.

Tempi stretti - In aggiunta - sottolinea sempre il Corriere dello Sport - ci sono i ritmi frenetici e senza pause a cui ha obbligato il lungo stop delle competizioni. Per l’Inter, infatti, la stagione è finita solo venerdì scorso e già nella prima settimana di settembre si dovranno riaprire i cancelli della Pinetina per cominciare la preparazione, visto che il 19 è previsto l’inizio del campionato. E’ vero che il club nerazzurro ha in mente di chiedere il rinvio della prima o anche delle prime due giornate. E’ chiaro, però, che l’Allegri di turno avrebbe avuto ben poco tempo per trasmettere le sue idee e i suoi principi di gioco.