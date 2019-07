Inter, Conte e il ritorno allo Stadium: "Sarò emozionato ma da avversario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Inter, ad Antonio Conte è stato chiesto anche quali saranno le sue sensazioni quando si troverà ad affrontare la sua grande ex Juventus, soprattutto allo Stadium. Ecco come ha risposto: "Saranno due partite importantissime, ma non saranno le uniche. Sicuramente ci sarà emozione nell'entrare allo Juventus Stadium. Conoscete benissimo la mia storia, sapete del mio passato. Sarò emozionato fino al fischio d'inizio. Lì so benissimo che sarò un avversario, per me e per noi e per tutto il campionato. Dovremo essere pronti a combattere per riuscire a prevalere".