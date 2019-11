Inter, Conte: "È importante venire qui e continuare a crescere"

Antonio Conte, dopo la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund, parla anche alla tv ufficiale del club: "Questa è una domanda che bisognerebbe fare a Favre. All'andata loro si sono messi a specchio, snaturando un po' il loro modo di giocare. Hanno giocato con tre difensori centrali e due esterni a tutta fascia. Non lo so. All'andata noi ci eravamo preparati per affrontarli con un 4-2-3-1 poi all'ultimo abbiamo dovuto cambiare e sistemare alcune cose con un nuovo sistema di gioco. Abbiamo preparato tutte e due le situazioni, dobbiamo essere bravi e avere grande personalità per giocarci una grande partita, uno step importante per noi al di là del risultato. È importante venire qui e continuare a crescere nella mentalità che stiamo dimostrando in trasferta. Giocare in casa o in trasferta non deve cambiare per noi la voglia di affrontare la partita".

Domani 3000 tifosi nerazzurri, come potrà trarre beneficio?

"È un ambiente caldo, i tifosi anche a San Siro sono stati molto caldi, hanno fatto una grande coreografia. Mi aspetto che i nostri tremila tifosi siano più caldi rispetto a loro e noi cercheremo in tutti i modi di dar loro soddisfazioni. Ce la metteremo tutta".