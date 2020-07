Inter, Conte e l'ossessione calendario: tema caldo già con Bari, Juventus e Chelsea

vedi letture

Le esternazioni di Antonio Conte nel post Roma-Inter, scrive la Gazzetta dello Sport, non hanno fatto troppo piacere alla società, anche se non hanno portato a rotture o discussioni animate. Anzi. La rosea spiega come nella giornata di ieri il tecnico abbia incontrato Beppe Marotta ad Appiano. I due si sono ovviamente visti ma non sono tornati sull'argomento, segno evidente che la questione non è di primaria importanza. Anche perché in passato, nelle altre sue avventure, il tecnico si è spesso lamentato del calendario.

E' successo a Bari, nel 2008: "Avrei gradito un inizio più soft, invece nelle prime otto giornate ci capitano tutte avversarie che si sono molto rinforzate", disse a margine dei calendari di Serie B. Nel 2013, poi, alla guida della Juventus tuonò: "Penso che sarebbe stato più normale mettere Roma-Juventus la domenica sera, o anche il lunedì. Avere un giorno in più di recupero. Perché facciamo sabato, martedì e dobbiamo giocare ancora in anticipo il sabato? Per quale motivo? Che senso ha?". Chiude il cerchio la conferenza ai tempi del Chelsea, era settembre 2017 e i Blues dovevano affrontare il City: "Saremo a Londra alle 4 del mattino e avremo un solo giorno per recuperare, credo che non sia giusto".