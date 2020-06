Inter, Conte e l'update che serviva. Eriksen-Lautaro-Lukaku trio da filastrocca

Lautaro va di tacco no look che è l'ultima cosa che ti aspetti in quel momento e in quella posizione, Lukaku controlla e gioca a memoria verso sinistra sapendo già chi arriverà a prenderla quella palla, Eriksen guarda per un istante la porta a caccia della prima rete in A con la sua nuova squadra e, invece, di prima torna da Big Rom che sbatte in porta la rete del vantaggio. Non un semplice gol, ma la firma corale di un nuovo trio che unito può dare vita a un calcio ad altissimi livelli. Già il tandem offensivo, senza un trequartista geniale e giocate lampo come il danese, aveva toccato quasi quota 40 gol in sei mesi. Un antipasto di ciò che potrebbe accadere adesso, nel post covid, lo abbiamo avuto in occasione del ritorno a San Siro contro la Sampdoria. Che sia 3-4-3 o 3-4-1-2, era chiaro da tempo che Conte stesse studiando una nuova versione del suo modulo diktat 3-5-2, fatta di esplosività davanti, di creatività e velocità di pensiero. Un modello in stile Chelsea campione d'Inghilterra, ma forse anche più raffinato. Un nuovo volto capace di regalare emozioni forti, un trio inedito già da filastrocca e, chissà, magari anche da trofei. Subito e non per forza attraverso i famosi e ingombranti step di Antonio da Lecce. L'innovatore.