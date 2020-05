Inter, Conte e la freddezza per Tonali: preferirebbe puntare su Vidal

Che l'Inter segua con attenzione Tonali non è più un segreto da tempo e ieri è arrivata la conferma direttamente da Ausilio. Il giocatore intriga i nerazzurri, che vorrebbero strapparlo alla concorrenza della Juventus. L'unico che resta un po' freddino rispetto all'acquisto è Antonio Conte, che ovviamente non disdegnerebbe il ragazzo del Brescia, ma che allo stesso tempo preferirebbe poter puntare su un giocatore subito pronto e vincente come Arturo Vidal, soluzione che però non convince i dirigenti nerazzurri. A riportarlo è Tuttosport.