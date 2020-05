Inter, Conte e la nuova regia di un film apparentemente privo di senso

All’inizio del percorso straordinario in Nazionale disse: “Vivo per la vittoria, sarò l’allenatore di tutti gli italiani”. Coinvolto, unico come un simbolo, assoluto nel ribadire la non appartenenza, il non possesso, la non identificazione in uno o due colori soltanto. Al Chelsea, in conferenza stampa di presentazione si scusò per il suo non ancora fluido inglese, ma poi aggiunse: “Potete starne certi che le prossime volte saprò rispondervi meglio, com’è giusto che sia”. Perfezionista, ma pure umile anche se questa umiltà, talvolta, pesa anche troppo. Vuol dire ammettere una temporanea mancanza da colmare, immediatamente. Come anche la chiamata della moglie nel pieno di una conferenza pre-gara di Premier, per la quale Antonio Conte chiese perdono, ma sottolineando che fosse accaduto a un giornalista o a chiunque presente in sala stampa, lui stesso non avrebbe “nascosto il fastidio, in ugual modo”. Non ci avrà dormito la notte, nientemeno. All’Inter, riconoscendo la superiorità della “sua” Juventus, mette il lavoro al centro di tutto perché “non c’è altra via e comunque faremo di tutto per trasformare presto la scintilla che siamo in dinamite”. Non c’è altro modo, come fu in passato, che lavorare per ridurre e poi annullare la distanza. Così è e fine della storia. Non ci si dorme la notte. Quando a l’Equipe Conte rivelò che questo “modo di essere mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale”. C’è il calcio, la partita, il momento, il dopo, il dopo ancora, la transizione verso la partita successiva. A ruota, all’infinito. E se di mezzo c’è una sconfitta che nei suoi pensieri non sarebbe dovuta arrivare, costi quel che costi, non si transige neppure sul “lutto temporaneo”. Silenzio, non parla nessuno, tutti a correre due volte di più, tre volte più veloce. La prossima volta di certo il finale sarà diverso. Lo vedi dalle esultanze che trascinano uno stadio intero, anzi un popolo intero, forse il mondo intero. E’ questo qui Antonio Conte, l’allenatore da 12 milioni di euro all’anno, pronto a ripartire come i suoi calciatori, a seguito di un periodo che è parso lungo come una vita. Fuori dal campo, fuori dal coro, fuori da tutto. Con il cuore che batte come succede a un attore, prima di andare in scena nel film più strano di sempre. Come succede a un regista, pronto a dirigerne uno privo di un copione sensato e al quale un senso, per forza di cose, qualcuno dovrà pur darglielo.