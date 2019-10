Inter, Conte e la rosa mai completata. Gabigol la chiave per gennaio

© foto di Federico De Luca

Brava l’Inter a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve, a mantenere comunque alta la fame e la voglia di rimanere lì, aggrappata ai bianconeri. Brava i nerazzurri a puntare subito e in maniera aggressiva alla vittoria, ottenuta prima incredibilmente a fatica (per quanto a lungo aveva dominato la gara) a Reggio Emilia, poi nettamente sul Dortmund in Champions. Bravo Conte a credere (non una novità) nella sua rosa, a non smarrirsi dopo lo schiaffo di Higuain, a puntare su un baby nerazzurro contro un gigante del football europeo. Bravi Marotta e Ausilio a non sconvolgere l’ambiente dopo la perdita «notevole» di Sanchez. Fattori esterni, in questo sensibile momento di evoluzione, potrebbero alterare equilibri che sembrano vicini alla perfezione. A gennaio si può arrivare senza alcun problema. Poi però, sempre su suggerimento neanche tanto indiretto dell’allenatore, nella sessione invernale qualcosa si può anche fare. I direttori lavorano ogni giorno, ogni ora, per studiare la strategia ideale, per capire se e come è meglio reinvestire il corposo incasso dalla cessione di Gabigol. Il brasilano, in un modo o nell’altro, è destinato a colmare il vuoto del suo fallimento a Milano. Non importa se sarà il Flamengo (pronto a mettere oltre 20 milioni sul piatto) o un qualsiasi club europeo a far sorridere le casse di Viale della Liberazione, ciò che conta è appunto usare l’incasso per completare una rosa incompleta a centrocampo e, adesso, pure davanti. Borja è praticamente inutilizzato e, perciò, l’innesto di un nuovo interno di qualità (Vidal o Matic?) rischia di diventare obbligatorio se si vuole davvero arrivare in fondo. E poi c’è Alexis: se riuscirà a bruciare le tappe del suo reintegro post-operazione saranno tutti molto felici, altrimenti bisognerà sopperire a una mancanza tanto pesante, quanto assolutamente inaspettata.