Inter, Conte e lo staff che si definisce con l'uomo Champions col Real

Antonio Conte è stato ufficializzato come nuovo allenatore dell'Inter, ma ancora sul suo staff permangono dei punti interrogativi. Di certo ci saranno il fratello Gianluca, Stellini, Vanoli, Tous e Coratti, mentre sul preparatore atletico non esistono ancora certezze. Anche se la suggestione Antonio Pintus, attuale preparatore del Real Madrid, è la strada che convince maggiormente. Certo liberarlo dai Blancos, anche alla luce dell'ottimo lavoro svolto e del rapporto con Zidane, non sarà semplice. Ma l'idea esiste eccome, per il Corriere dello Sport.