Inter, Conte e parte della squadra più distanti: non c'è l'ipotesi esonero ma occhio ad Allegri

Sono giorni caldi in casa Inter, dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, dalla ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Antonio Conte e una parte della squadra sono più distanti e alcuni giocatori non avvertono più la fiducia. Da escludere l'esonero del tecnico e anche le dimissioni non sembrano essere possibili, ma nel calcio mai dire mai e per questo, secondo la rosea, Massimiliano Allegri potrebbe essere l'uomo giusto in caso di divorzio.