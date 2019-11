Inter, Conte è scontento e il club si guarda intorno: obiettivo Castrovilli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato sulle pagine de La Repubblica di questa mattina con il quotidiano che parla di un Antonio Conte insoddisfatto dell'ultima sessione estiva, come sottolineato dallo stesso allenatore dopo la sconfitta di Dortmund in Champions League. Tanti rimpianti in casa nerazzurra che stanno portando il club a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di riparazione: in particolar modo - si legge - in ottica Inter c'è Gaetano Castrovilli, fortemente apprezzato dal tecnico pugliese.