Inter, Conte: "Eriksen deve mantenere determinati livelli. Quando scelgo non guardo il nome"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky di Christian Eriksen, lasciato ancora in panchina e impiegato solo negli ultimi, inutili, 6 minuti: "Christian sta lavorando: quando abbiamo ripreso è arrivato con un piglio bello cattivo, e ha giocato titolare. Deve cercare di mantenere determinati livelli. Noi abbiamo bisogno di certi equilibri, e io faccio le mie valutazioni. Lui sta crescendo, e ha voglia di mettersi alla prova. Penso abbia capito che l'Inter è una squadra ambiziosa: in Italia le aspettative sono alte, più arrivi a suon di tromba e più tutti si aspettano molto. In Inghilterra la situazione è molto più tranquilla, molto più 'enjoy'. Si sta impegnando, sta facendo bene, ma io devo fare delle scelte per il bene dell'Inter. Che significa provare a fare le cose migliori per la squadra. Quando scelgo un giocatore l'ultima cosa che guardo è il nome. Dobbiamo continuare così: i ragazzi hanno grande spirito. A volte hanno bisogno di credere di più nei propri mezzi".