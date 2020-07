Inter, Conte: "Eriksen è timido ma è un bravo ragazzo, gli serve tempo per inserirsi in Serie A"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parla così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa della SPAL: "Per noi era importante innanzitutto dare un segnale di continuità, di convinzione, di voglia e determinazione. Queste partite sulla carta possono sembrare scontate o facili, ma sappiamo che non lo sono e la SPAL finché è rimasta in partita è stata ostica. Siamo però scesi in campo con la voglia di mettere l'ipoteca finale per il posto in Champions, rimetterci al secondo posto e avvicinare chi sta davanti, che ancora è lontano. Sono 6 punti, ma i segnali migliori questa squadra li dà a livello mentale, nonostante quei passi falsi commessi che potremmo pagare caro".

Eriksen come sta?

"Sta lavorando, cerca di entrare nei meccanismi di un campionato differente da quello inglese. In Italia c'è molta più tattica. Ha delle qualità e sta cercando di migliorarla, gli ho chiesto di alzare il tasso di aggressività e lo sta facendo. Ha fatto una buona partita come i compagni, sono contento per lui. Deve continuare a lavorare come fanno gli altri".

L'azione del primo gol ricorda il suo Bari.

"Sì, è la tipica giocata da 4-2-4, quello che facevo a Bari... C'è soddisfazione, vedi il lavoro che inizia a dare dei frutti".

Può darsi che Eriksen sia timido e debba sbloccarsi caratterialmente?

"Totalmente d'accordo: è un ragazzo timido, e si sta ambientando in una nuova realtà. Non puoi non volergli bene perché è a posto, non è arrivato con presunzione ma molto umilmente. Al tempo stesso deve capire che va bene la timidezza, ma pian piano deve sciogliersi e sbloccarsi. Per me sarà questione di tempo per l'adattamento al calcio italiano, lui però non crea problemi e ha voglia di fare qualcosa di importante".

Oggi i centrocampisti erano più liberi?

"Da dopo il lockdown abbiamo sostituito il 3-5-2 con questo 3-4-1-2 e anche la posizione degli attaccanti un po' cambia: cerchiamo di essere più imprevedibili, e gli stessi centrocampisti bassi possono buttarsi dentro o in fascia. Sarà un caso, ma siamo gli unici ad avere 18 giocatori che hanno segnato. Rischiamo secondo me qualcosa in più rispetto al passato, ma numericamente gol ed indici di superiorità sono maggiori rispetto a quando abbiamo smesso".

Quanto vi è mancato Sanchez nell'arco della stagione? Si aspetta una soluzione per il futuro?

"Alexis lo abbiamo voluto fortemente perché ha delle caratteristiche importanti. Veniva da due stagioni non buone ma sapevo chi andavamo a prendere, grazie alla possibilità di un presitto con gran parte di ingaggio pagato. Purtroppo si è fatto male, per fortuna abbiamo avuto una grande risposta da Lautaro e Lukaku. Ora inizia a stare bene, per il futuro è giusto parlare prima con la società, di certo c'è che adesso è totalmente ritrovato, si vede che ha entusiasmo, fame e voglia di giocare. Sono contento per lui, perché ha sofferto. Ora che sta bene è un'arma in più".