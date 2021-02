Inter, Conte: "Eriksen? Il tempo è galantuomo. Gli serviva il giusto ruolo"

Ai microfoni di Sky, Antonio Conte risponde così a chi gli chiede di approfondire la crescita di Christian Eriksen: “Io parto dal presupposto che il tempo è galantuomo. Quando mi chiedevano di Eriksen dicevo che ci sono calciatori che migliorano subito, come Barella o Bastoni che hanno fatto subito il salto. Altri hanno bisogno di più tempo. Christian veniva da un campionato diverso e non sapeva la lingua, nell’ultimo anno non aveva giocato e aveva perso un po’ di ritmo. Ho cercato di trovare la soluzione migliore per lui senza penalizzarci. È una mezzala atipica, aiuta Brozo in costruzione e ha la possibilità di sganciarsi un po' meno rispetto a Barella”.