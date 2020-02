© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato anche di Christian Eriksen: "Giocava poco in Premier, ma dal punto di vista fisico l'ho trovato in una discreta condizione, sta entrando nell'idea di calcio che vogliamo proporre. Abbiamo parlato tanto per fargli capire cosa fare con la palla e senza. E' un calciatore che recepisce subito, si aggiunge a un ottimo reparto di centrocampisti. Lui come Zidane? No, sono caratteristiche diverse. Christian ha qualità, visione di gioco, può fare gol e servire gli attaccanti. Siamo lontano dal profilo di Zinedine".

