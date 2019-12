Inter, Conte: "Essere primi in classifica ci riempie di orgoglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, al termine della sfida vinta per 2-1 contro la SPAL ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Lavoriamo fin dal primo giorno per dare fastidio, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Son passate quattordici giornate, essere tornati in vetta deve riempirci di orgoglio e soddisfazione: sappiamo il percorso fatto per avere 37 punti in classifica. Dobbiamo continuare comunque a crescere, è un peccato portarla fino alla fine come oggi: meritavamo di prenderci i tre punti. Esame di maturità? Col Parma è stata un'altra partita, non stavamo facendo bene e siamo andati sotto; nella ripresa meritavamo più del pareggio. Oggi c'era voglia, siamo stati bravi ad approfittare del passo falso della Juventus. Detto questo, guardiamo a noi stessi e continuiamo nel nostro processo di crescita”.

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio? Vuole qualche titolare col piede sinistro?

"Ora non credo sia giusto parlare di mercato, mancherei di rispetto ai miei calciatori. In questo momento di grossa difficoltà, molti si sono responsabilizzati: vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista. In alcuni reparti abbiamo grandi mancanze, ma sto avendo grandi risposte da tutti. Parlerà la società di mercato".

Vidal?

"Io posso parlare di Arturo perché ho avuto il piacere di allenarlo quando ancora non era il vero Vidal. Ci ho lavorato tre anni e mi ha sempre dato tutto, come tutti gli altri".

Gli attaccanti stanno facendo grandi cose.

"Stanno lavorando tanto, Lautaro sta crescendo molto perché prima viveva forse in funzione del gol. Ma io son stato chiaro con loro: gli attaccanti top sono quelli che giocano per e con la squadra. Lukaku ha fatto un'altra grandissima partita: o segna o fa assist. Sono giovani che possono crescere ancora tanto".