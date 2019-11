Inter, Conte fa “all in”. L’obiettivo è replicare l’estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Un crollo fragoroso, che si porta dietro considerazioni pesanti. Quelle di Antonio Conte, che a margine del suicidio perfetto della sua Inter a Dortmund, che mette a repentaglio il cammino europeo dei nerazzurri, punta il dito in maniera piuttosto eloquente con le scelte effettuate in estate rispetto alla programmazione della stagione. Sul banco degli imputati finisce la dirigenza, rea di aver costruito una rosa troppo limitata dal punto di vista numerico per poter essere effettivamente competitiva su tutti i fronti nei quali i nerazzurri sono impegnati. Un tasto sul quale Conte ha battuto spesso, ogni volta che gli è stato posto un parallelismo anche solo abbozzato con la sua prima stagione alla Juventus, vincente tra gli italici confini ma senza l’impegno europeo a depauperare le energie di un gruppo che sta spremendo fino allo spasimo ciò di cui fisicamente dispone. Un monito che fa il

Paio con quello estivo, che ebbe buon esito e riscontri concreti in chiave mercato, e che Conte si augura possa sortite un effetto simile anche in chiave gennaio. Un salto di qualità che il tecnico salentino pretende da parte di tutto il suo habitat lavorativo per poter perseguire ambizioni di massimo livello. Con la consapevolezza che in un senso o nell’altro, l’all in verbale che lo ha visto protagonista sia destinato a lasciarsi qualcosa alle spalle.