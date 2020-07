Inter, Conte: "Fatta la partita. Godin? Ha fatto bene. Il secondo posto non mi cambia la vita"

"Abbiamo sempre fatto la partita, fin dall'inizio, creando diverse occasioni". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha commentato ieri sera in conferenza stampa lo 0-0 contro la Fiorentina: "Bravo Terracciano - riporta fcinternews.it - poi pali e imprecisioni varie: non siamo riusciti a segnare. Peccato. Ci sono dei momenti in cui semini tanto e raccogli poco".

Altra grande prova di Godin.

"Diego ha fatto una buona partita così come gli altri, non mi paice parlare dei singoli. Anche De Vrij stava giocando bene e speriamo che non sia nulla di grave questo infortunio. Anche D'Ambrosio, Ranocchia... tutti. Dispiace perché lo sforzo prodotto non ci ha permesso di raccogliere quanto meritato".

Il secondo posto è importante?

"Importante arrivare il più in alto possibile, i ragazzi lo sanno. Detto questo, se mi parlate dell'importanza del secondo posto, io dico che è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince, gli altri al massimo la leggono. Sinceramente il secondo posto non mi cambia la vita ed è giusto così".