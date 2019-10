Inter, Conte: "Fatto noi la partita, ora pensiamo a recuperare le energie"

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Inter TV il pari interno contro il Parma: "La partita l'abbiamo fatta noi, anche se il primo tempo sinceramente non mi è piaciuto. Anche quando abbiamo segnato, ho chiamato 2-3 giocatori per dire loro che non mi stava piacendo niente di quello che stavamo facendo - riporta Fcinternews.it -. Purtroppo sono stato un cattivo profeta, perché abbiamo dato due gol al Parma. Gli ospiti sono venuti qui giocando una partita completa: nei primi 45' ci hanno fatto male con le ripartenze; poi sono stato contento della reazione dei ragazzi nella ripresa. Abbiamo creato tante occasioni, penso che alla fine meritavamo qualcosina in più. Diamo merito a questi ragazzi, perché stanno giocando quasi gli stessi e in maniera ininterrotta. Ora pensiamo a recuperare qualche energia, anche perché ora giochiamo contro il Brescia ed a parte 1-2 interpreti giocheranno sempre gli stessi, per la quarta volta di fila".