Inter, Conte: "Felice che Eriksen sia qui. Sta capendo cosa voglio da lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, oggi intervenuto in conferenza stampa dal Suning Training Center di Appiano Gentile, ha parlato così dell'arrivo di Eriksen e della sua crescita in questa settimana: "Siamo contenti che Christian abbia scelto noi, ha determinate caratteristiche che possono sposarsi con la nostra idea di gioco. Stiamo lavorando, sia dal punto di vista offensivo, sia da quello difensivo come richiesto dal nostro campionato, molto più tattico degli altri in Europa. Stiamo provando a portarlo sempre più dentro alle nostre idee di gioco. Sta capendo cosa voglio da lui in entrambe le fasi. Christian è intelligente e si adatta rapidamente. Sono felice che sia con noi".