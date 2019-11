Inter, Conte: "Felice soprattutto per i ragazzi. Barella è un guerriero"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter 0-3 è intervenuto il tecnico nerazzurro Antonio Conte: “Sono contento soprattutto per i calciatori perché quando lavori in maniera importante dal punto di vista tattico e fisico è importante avere dei risultati, in modo che il tuo lavoro sia credibile. Gli attaccanti stanno segnando, sono contento che non abbiamo subito gol. Stiamo tornando ermetici, adesso bisogna recuperare forze ed energie e prepararci per la prossima partita”.

Lukaku-Lautaro la coppia più forte da plasmare? “Sicuramente sono dei giocatori non finiti, potenzialmente sono gli attaccanti dell’Inter per i prossimi 7-8 anni. Si cominciano ad avere delle certezze non solo per il presente, ma anche per il futuro. Sono due ragazzi che stanno facendo bene, aiutano anche in fase difensiva, stanno facendo gol, ma c’è un apporto importante da parte degli esterni, dei centrocampisti. Penso alla palla di Brozovic sul gol, un altro giocatore che ha margini di crescita importanti. Poi c’è gente come Borja Valero che oggi ha avuto la possibilità di entrare in un momento delicato e si è fatto trovare pronto. Ha lavorato duro senza lamentarsi mai, mi piace sottolineare questo. Anche Dimarco, cresciuto nel vivaio dell’Inter, meritava la soddisfazione di esordire per quello che dà quotidianamente al gruppo. È gente che sta in silenzio e lavora, è giusto che abbiano questo tipo di risultati. Di questo sono molto contento”.

C’è qualcosa da migliorare per accorciare il gap con la Juventus? “Lavorando da squadra stiamo ottenendo dei risultati importanti. Chi sta davanti sta facendo qualcosa di incredibile, ma noi siamo lì a un punto. Stiamo facendo qualcosa di bello, di impensabile all’inizio. Il merito va dato ai ragazzi, c’è tanto da lavorare. Questa settimana abbiamo lavorato di più sulla fase difensiva per tornare a essere più ermetici, mi preme ringraziare questi ragazzi perché è un piacere andare alla Pinetina e avere a disposizione questa squadra. Penso che siano degli input importanti per un gruppo che sta facendo delle cose belle”.

Sulla Champions: “Abbiamo questa partita importante contro lo Slavia, sappiamo di aver avuto delle possibilità che potevano sfruttare meglio. Abbiamo fatto buone partite contro Barcellona e Dortmund, soprattutto l’ultima ci ha lasciato molto amaro in bocca. Sappiamo che c’è un unico risultato, andiamo lì per non avere rimpianti. Più che dare tutto non possiamo fare. Questi ragazzi mi lasciano sereno, so che daremo tutto per continuare il nostro percorso in Champions”.

Su Barella: “È un giocatore importante che è cresciuto tantissimo, speriamo che non sia niente. È un ragazzo generoso, un guerriero e i guerrieri devono essere pronti per la prossima battaglia. Spero che sia pronto ad alzarsi dal lettino”.