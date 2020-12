Inter, Conte: "Gare così si vincono prima di entrare in campo. Ora serve riposare"

“Ci sono tanti aspetti positivi”. Ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte commenta così il 2-1 al Verona: “La determinazione messa in campo oggi si è vista, trasudava la nostra volontà di vincere contro una squadra che ha preso punti a quasi tutte le big. A mio modo di vedere la prestazione è stata ottima, di qualità, di forza e di testa. Siamo stati bravi a reagire dopo l’1-1, non sono cose scontate. Penso si stiano facendo passi in avanti sul piano della convinzione. Siamo felici di aver concluso l'anno con la settima vittoria consecutiva. Ora andiamo a riposare, ne abbiamo bisogno”.

Era dal 1960/61 che l’Inter non segnava almeno 34 reti nelle prime 14 gare di campionato. Un dato che certifica il valore e la forza di questa squadra.

“Assolutamente. Questa è una squadra che ha fin qui abituato a vedere diversi marcatori, a dimostrazione della voglia di attaccare e della varietà di soluzioni. Sono felice per Skriniar, aveva bisogno di un gol per prendere sempre più convinzione. Ora bisogna riposare un attimo per poi riprendere, consapevoli della difficoltà e dell’equilibrio del campionato”.

Sette vittorie consecutive arrivate in modo diverso l’una dall’altra. Oggi è arrivato un segnale importante, frutto di una prestazione convincente.

“Sinceramente sono molto soddisfatto della vittoria di oggi. L’Hellas difficilmente ti lascia giocare, vincere in un campo del genere è molto bello. Un risultato meritato e voluto, i ragazzi devono capire che le partite come quella di oggi si preparano e si giocano per vincere ancora prima di entrare in campo. Colgo l’occasione per augurare ai nostri tifosi un buon Natale”.