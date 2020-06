Inter, Conte: "Giusto far dormire i calciatori a casa. Altrimenti sarebbero stati sempre in ritiro"

È la vigilia del ritorno alla Serie A per Antonio Conte, tecnico dell’Inter che domani affronterà la Sampdoria. L’allenatore nerazzurro ne ha parlato anche a Sky, partendo dalle cinque sostituzioni: “È una novità, penso che sia anche giusto visto che ci stiamo apprestando a fare questo rush in cui giocheremo ogni 3-4 giorni col caldo. Non sarà semplice, avremo bisogno di tutti i componenti della rosa. Abbiamo cercato di mischiare un po’ in questo periodo, sono molto sereno perché so che ognuno di loro, nel proprio ruolo, sa cosa deve fare, sia che parta dall’inizio che se subentri”.

Niente ritiro per l’Inter.

“Penso che, giocando 13 partite in maniera ravvicinata ogni 3-4 giorni, sia giusto far dormire i calciatori a casa. Portarli in ritiro vorrebbe dire tenerli lì ogni giorno. Anche all’estero utilizzano questo sistema: ritrovarsi al mattino, mangiare insieme e andare il campo per giocare la partita. È una situazione nuova, potremmo scoprire qualcosa di bello da provare in futuro”.

Quanto peserà l’assenza dei tifosi?

“L’avvertiamo e l’avvertiremo un pochino tutti. Ci auguriamo quanto prima che questa pandemia sia debellata del tutto e si possa tornare alla normalità. Abbiamo bisogno del nostro tifoso, della gente che viene allo stadio. Il calcio ha bisogno del pubblico, ci auguriamo quanto prima di abbracciare i tifosi dell’Inter”.