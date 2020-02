vedi letture

Inter, Conte: "Godiamoci questo risultato perché in Europa non è mai facile"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 2-1 contro il Ludogorets in Europa League: "Godiamoci questo passaggio del turno perché non è mai semplice. Abbiamo reagito bene allo svantaggio e abbiamo rimesso le cose al loro posto. Sono felice di aver fatto ruotare i miei calciatori e di aver passato il turno dando del minutaggio ad alcuni giocatori che aveva bisogno di scendere in campo. I miei ragazzi non hanno bisogno di grandi stimoli da parte del tecnico, sanno bene che quando hai una maglia così importante indosso, devi onorarla ogni volta, al di là dell'avversario e della possibile facilità di un match".