Inter, Conte: "Godin può giocare giocare sia a destra che in mezzo"

In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato a margine della sconfitta rimediata ai rigori contro la Juventus in International Champions Cup. Di seguito le sue parole, riportate da InterTV: "Penso che Skriniar stia facendo molto bene, così come stanno facendo molto bene D'Ambrosio e de Vrij. Sono molto contento, anche loro stanno migliorando tanto sotto tutti i punti di vista: sia sulla costruzione di gioco, dove dobbiamo lavorare ancora di più, e anche dalla parte difensiva. Sono molto contento, ripeto, per i progressi che sto vedendo. Adesso è arrivato anche Godin: penso che possa giocare sia a centro-destra che in mezzo. Abbiamo anche Bastoni e Ranocchia, quindi diciamo che il reparto difensivo è completo. Sono molto soddisfatto. Giocherà chi mi darà più garanzie e chi giocherà meglio. Abbiamo tante partite da giocare durante la stagione, e sceglierò in base a questo".

