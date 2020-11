Inter, Conte guadagna più della somma di chi lo precede ma i conti si faranno solo a giugno

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i conti dell'Inter, in rosso per 100 milioni di euro, sono l'ancora di salvezza per Antonio Conte, che almeno per il momento incassa la fiducia del club e può preparare senza ulteriori patemi la sfida contro il Sassuolo. Il momento dei bilanci potrebbe arrivare a fine stagione, cioè quando Spalletti non sarà più a libro paga e si potrà pensare anche a un nuovo cambio di guida tecnica. Intanto l'attuale allenatore guadagna ben 12 milioni a stagione, più di tutti i tecnici che lo precedono messi insieme, ovvero Pioli, De Zerbi, Fonseca e Pirlo.